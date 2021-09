Journées du Patrimoine Châteaurenard, 18 septembre 2021, Châteaurenard.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard

Musée des Outils Agraires et des Traditions :

– Ouverture de 10h à 18h.

– Exposition temporaire « les âges de la vie ».



Maison des années 50 :

– Ouverture 10h-12h et 14h-18h.

– Dimanche animation devant organisée par Ferigouleto (broderie, couture…).



Four Banal :

– Ouverture 9h-12h et 14h-18h.

– Façonnage et cuisson de pain au feu de bois.



Lavoir :

– Animation par la Ferigouleto le dimanche de 10h à 12h.



Eglise :

– Ouverture en journée.

– Visites commentées de 14h à 18h les deux jours (sauf en cas de changement de programme selon décès).



Château Féodal :

– Ouverture de 10h-12h et de 14h-18h.

– Mise en avant des collections pour tous publics (porteurs de handicaps, jeunes des quartiers…).

Journées du Patrimoine de Châteaurenard.

+33 4 90 24 25 50

Musée des Outils Agraires et des Traditions :

– Ouverture de 10h à 18h.

– Exposition temporaire « les âges de la vie ».



Maison des années 50 :

– Ouverture 10h-12h et 14h-18h.

– Dimanche animation devant organisée par Ferigouleto (broderie, couture…).



Four Banal :

– Ouverture 9h-12h et 14h-18h.

– Façonnage et cuisson de pain au feu de bois.



Lavoir :

– Animation par la Ferigouleto le dimanche de 10h à 12h.



Eglise :

– Ouverture en journée.

– Visites commentées de 14h à 18h les deux jours (sauf en cas de changement de programme selon décès).



Château Féodal :

– Ouverture de 10h-12h et de 14h-18h.

– Mise en avant des collections pour tous publics (porteurs de handicaps, jeunes des quartiers…).

dernière mise à jour : 2021-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence