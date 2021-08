Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Journées du patrimoine : Château Moncade Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Journées du patrimoine : Château Moncade 2021-09-18 Rue Moncade Château Moncade

Orthez Pyrénées-Atlantiques Château ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Visite guidée du château Moncade à 11h, 15h et 17h

