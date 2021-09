Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Journées du Patrimoine : Château des Ducs de Bourbon Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Journées du Patrimoine : Château des Ducs de Bourbon 2021-09-18 – 2021-09-19

Montluçon Allier L’exposition temporaire «du bal à la discothèque» propose une histoire locale du bal, de la fin du 19e siècle aux années 80, à travers 7 séquences musicales. contact@mopop.fr +33 4 70 02 19 62 https://www.montlucon.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Esplanade Louis II de Bourbon Château des ducs de Bourbon Ville Montluçon lieuville 46.34003#2.60383