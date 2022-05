JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS Terranjou Terranjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Terranjou

JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS Terranjou, 17 septembre 2022, Terranjou. JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS Martigné Briand 19 rue Boreau Terranjou

2022-09-17 – 2022-09-17 Martigné Briand 19 rue Boreau

Terranjou Maine-et-Loire Terranjou EUR 2.5 2.5 Le château de Villeneuve, monument historique des XII et XV èmes siècles, est une ancienne ferme fortifiée située au milieu des vignobles du Layon. De magnifiques jardins historiques y ont été reconstitués. Après avoir passé le châtelet, on accède d’abord à une immense cour paysagée formée par le logis seigneurial et les anciens bâtiments d’exploitation dont les façades aveugles formait la protection. Au sud, un jardin d’inspiration italienne occupe la terrasse du logis ancien. Un parterre géométrique fait de carrés de buis propose des aplats de végétaux de couleur, légumes ou fleurs.

