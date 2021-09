Argentonnay Argentonnay Argentonnay, Deux-Sèvres Journées du Patrimoine – Château de Sanzay Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Journées du Patrimoine – Château de Sanzay Argentonnay, 18 septembre 2021, Argentonnay. Journées du Patrimoine – Château de Sanzay 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay Le Château de Sanzay est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1930. L’enceinte fortifiée, entourée de ses douves, semble avoir été construit au XIIIè siècle. Au XVè siècle sont ajoutés un logis et un châtelet d’entrée avec un pont levis à flèches, afin de se protéger des visiteurs indésirables. Des bâtiments agricoles ont été aménagés au XIXè siècle. Pour l’occasion, la Colporteuse qui en assure la gestion, ouvre ses portes le temps d’un” Grand Week-end”. Au programme : ouverture des pièges à ennuis, ateliers, chantier participatif, exposition, spectacle, musique …

dernière mise à jour : 2021-09-03

