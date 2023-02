Journées du Patrimoine – Château de Saint-Mesmin: Harnois et maniement d’armes Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-André-sur-Sèvre

Journées du Patrimoine – Château de Saint-Mesmin: Harnois et maniement d’armes, 16 septembre 2023, Saint-André-sur-Sèvre . Journées du Patrimoine – Château de Saint-Mesmin: Harnois et maniement d’armes Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sevres

2023-09-16 – 2023-09-17 Saint-André-sur-Sèvre

Deux-Sevres 6.5 EUR Prenez place pour vos premières leçons de maniement d’armes avec nos capitaines. En préambule, une découverte du harnois s’impose pour intégrer par la suite la lice de combat, afinde manipuler, épées, armes d’hast ou s’initier au tir à l’arc moderne, sans oublier de propulser quelques projectiles avec la bricole, le tout pour une drôle mais avant tout ludique guerre. Prenez place pour vos premières leçons de maniement d’armes avec nos capitaines. En préambule, une découverte du harnois s’impose pour intégrer par la suite la lice de combat, afinde manipuler, épées, armes d’hast ou s’initier au tir à l’arc moderne, sans oublier de propulser quelques projectiles avec la bricole, le tout pour une drôle mais avant tout ludique guerre. +33 5 49 80 17 62 non communiqué

Saint-André-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Saint-André-sur-Sèvre Autres Lieu Saint-André-sur-Sèvre Adresse Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sevres Ville Saint-André-sur-Sèvre lieuville Saint-André-sur-Sèvre Departement Deux-Sevres

Journées du Patrimoine – Château de Saint-Mesmin: Harnois et maniement d’armes 2023-09-16 was last modified: by Journées du Patrimoine – Château de Saint-Mesmin: Harnois et maniement d’armes Saint-André-sur-Sèvre 16 septembre 2023 Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sevres Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sevres