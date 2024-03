Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin: Défis culinaires Saint-André-sur-Sèvre, samedi 21 septembre 2024.

Tous les défis médiévaux seront permis au château de Saint Mesmin, histoires de se de(s)porter y compris pour les journées du patrimoine où les défis culinaires aborderont saveurs et diététique. Avec Jean Le Large, installez-vous en cuisine pour vos premières leçons de saine cuisson au four où la diététique combinera médecine et alimentation, aphorisme souligné dès l’Antiquité par Hippocrate et largement repris au Moyen âge.

A disposition aussi à l’accueil Le landscape game du château Haro sur l’empoisonneur , sous forme d’enquête pour démasquer qui a empoisonné Pierre de Montfaucon, le seigneur du lieu. Un moment ludique d’une heure de jeu à faire en famille ou entre amis pour partir à la découverte du château tout en jouant. .

Début : 2024-09-21 14:30:00

fin : 2024-09-22 18:30:00

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-saintmesmin.com

