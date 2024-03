Journées du Patrimoine – Château de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac, samedi 21 septembre 2024.

Début : 2024-09-21T14:00:00+02:00 – 2024-09-21T17:30:00+02:00

Fin : 2024-09-22T14:00:00+02:00 – 2024-09-22T17:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le château de Ranrouët ouvre grand ses portes!

Venez visiter le château en autonomie, en famille ou entre amis, lors de ce week-end dédié à la protection et la conservation du patrimoine.

Nos médiateurs vous accueillent également lors de visites guidées, à 14h30, 15h, 15h45 et 16h30, pour vous faire voyager dans le temps.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr http://www.chateauderanrouet.fr

