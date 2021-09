Argentonnay Argentonnay Argentonnay, Deux-Sèvres Journées du Patrimoine – Château de Philippe de Commynes Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Journées du Patrimoine – Château de Philippe de Commynes Argentonnay, 18 septembre 2021, Argentonnay. Journées du Patrimoine – Château de Philippe de Commynes 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes

Argentonnay Deux-Sèvres Visite commentée des ruines de cette forteresse médiévale surplombant toute la vallée et notamment la chapelle Saint-Georges avec sa peinture murale du XI ème siècle représentant le Christ en majesté, la perle du château. Visite commentée des ruines de cette forteresse médiévale surplombant toute la vallée et notamment la chapelle Saint-Georges avec sa peinture murale du XI ème siècle représentant le Christ en majesté, la perle du château. +33 5 49 65 70 22 Visite commentée des ruines de cette forteresse médiévale surplombant toute la vallée et notamment la chapelle Saint-Georges avec sa peinture murale du XI ème siècle représentant le Christ en majesté, la perle du château. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Argentonnay, Deux-Sèvres Autres Lieu Argentonnay Adresse Château d'Argenton 8 place Philippe de Commynes Ville Argentonnay lieuville 46.98566#-0.44595