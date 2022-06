JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA HAUTE GUERCHE Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: 49190

JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA HAUTE GUERCHE Val-du-Layon, 17 septembre 2022, Val-du-Layon.

2022-09-17 – 2022-05-18

Val-du-Layon 49190 3 EUR Ancienne forteresse militaire des XIII et XVème siècles qui domine et commandait la vallée du Layon . Ruiné par les guerres de Vendée, il conserve des vestiges importants ghagés de romantisme. Visite commentée de l’extérieur des ruines , du corps de garde et de la chapelle . Exposition de documents historiques concernant les inventaires mobilier et fonciers du château au XVIIème siècle. Venez découvrir le Château de la Haute Guerche ! +33 6 63 64 80 11 Ancienne forteresse militaire des XIII et XVème siècles qui domine et commandait la vallée du Layon . Ruiné par les guerres de Vendée, il conserve des vestiges importants ghagés de romantisme. Visite commentée de l’extérieur des ruines , du corps de garde et de la chapelle . Exposition de documents historiques concernant les inventaires mobilier et fonciers du château au XVIIème siècle. Val-du-Layon

