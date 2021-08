JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA FRESNAYE Val-du-Layon, 18 septembre 2021, Val-du-Layon.

JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE LA FRESNAYE 2021-09-18 – 2021-09-18 SAINT AUBIN DE LUIGNE Château de la Fresnaye

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon

EUR 4 Construit à la fin des guerres de religion au XVIème siècle, le Château de La Fresnaye a la particularité de présenter des éléments médiévaux (douves, échauguette, bouches à feu) dans une architecture typique de la Renaissance Française datant du tournant du XVIIème siècle.

La visite guidée vous entraînera à l’extérieur du Château (maison privée), dans le parc, la grange pigeonnier et les caves.

Animations : jeux extérieurs pour petits et grands, coloriages et dessins pour les enfants, buvette, exposition dans la cave sur la thématique “mystère et horreur”

Venez découvrir le Château de la Fresnaye !

+33 2 41 78 61 78

Construit à la fin des guerres de religion au XVIème siècle, le Château de La Fresnaye a la particularité de présenter des éléments médiévaux (douves, échauguette, bouches à feu) dans une architecture typique de la Renaissance Française datant du tournant du XVIIème siècle.

La visite guidée vous entraînera à l’extérieur du Château (maison privée), dans le parc, la grange pigeonnier et les caves.

Animations : jeux extérieurs pour petits et grands, coloriages et dessins pour les enfants, buvette, exposition dans la cave sur la thématique “mystère et horreur”

dernière mise à jour : 2021-08-20 par