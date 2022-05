Journées du patrimoine – Château de Joux, 17 septembre 2022, .

Journées du patrimoine – Château de Joux

2022-09-17 – 2022-09-18

EUR 0 0 Un accès gratuit au Château pour faire rayonner le patrimoine et mettre en lumière les travaux de restauration achevés !

Au programme : rencontres avec les architectes, les entreprises, les artisans et les compagnons qui restaurent les monuments historiques, déouverte des chantiers du Château et manipulations des ponts-levis… Avec la possibilité de déambuler librement, à son rythme.

