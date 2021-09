Fresney-le-Puceux Fresney-le-Puceux Calvados, Fresney-le-Puceux Journées du patrimoine : Château de Fresney Fresney-le-Puceux Fresney-le-Puceux Catégories d’évènement: Calvados

Fresney-le-Puceux

Journées du patrimoine : Château de Fresney Fresney-le-Puceux, 18 septembre 2021, Fresney-le-Puceux. Journées du patrimoine : Château de Fresney 2021-09-18 – 2021-09-19

Fresney-le-Puceux Calvados Fresney-le-Puceux Visite guidée de la galerie et de la chambre peinte du château de Fresney de 14h à 16h. Visite limitée, gratuite et sur réservation au 06 86 48 87 31. Visite libre des extérieurs du château de 10h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire (pour visite du parc et visite guidée). Visite guidée de la galerie et de la chambre peinte du château de Fresney de 14h à 16h. Visite limitée, gratuite et sur réservation au 06 86 48 87 31. Visite libre des extérieurs du château de 10h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire (pour visite du… +33 6 86 48 87 31 Visite guidée de la galerie et de la chambre peinte du château de Fresney de 14h à 16h. Visite limitée, gratuite et sur réservation au 06 86 48 87 31. Visite libre des extérieurs du château de 10h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire (pour visite du parc et visite guidée). dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Fresney-le-Puceux Autres Lieu Fresney-le-Puceux Adresse Ville Fresney-le-Puceux lieuville 49.0622#-0.3705