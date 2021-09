Journées du patrimoine : Château de Condé Condé-en-Brie, 17 septembre 2021, Condé-en-Brie.

Journées du patrimoine : Château de Condé 2021-09-17 – 2021-09-17

Condé-en-Brie Aisne Condé-en-Brie

Le bijou est à l’intérieur! Le chateau de Condé vous attend pour une visite familiale et ludique. Admirez ses somptueux décors du siècle des Lumières réalisés par des artistes prestigieux: aile Watteau, salle de bal Servandoni, salon décoré par Oudry avec un miroir “magique” inoubliable. Participez en famille à la course aux trésor dans le parc. Plongez dans son histoire passionnante: Princes de Condé, Richelieu, Olympe et ses “poudres” mystérieuses…

+33 3 23 82 42 25

Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

