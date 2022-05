Journées du Patrimoine : Château de Comper, 17 septembre 2022, .

Journées du Patrimoine : Château de Comper

2022-09-17 – 2022-09-18

Lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Arthurien vous propose visites historiques, conférences, ateliers et animations dans le parc du château, autour des trois patrimoines de Comper et de Brocéliande : historique, légendaire et naturel.

En septembre, le château est ouvert le samedi et dimanche de 11h à 18h. La visite commentée est à 16h.

contact@centre-arthurien-broceliande.com +33 2 97 22 79 96 http://www.centre-arthurien-broceliande.com/

