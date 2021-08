JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BOURMONT Vallons-de-l’Erdre, 18 septembre 2021, Vallons-de-l'Erdre.

JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BOURMONT 2021-09-18 – 2021-09-18 FREIGNE Château de Bourmont

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique Vallons-de-l’Erdre

EUR 5 Au cours de ce week-end de journées du patrimoine, des visites guidées et une visite libre des extérieurs, du parc et de la chapelle vous seront proposées. Après 7 mois de travaux de sauvegarde, la tour Saint Jean vous ouvre ses portes !

Entre les démonstration de fauconnerie, de tir à l’arc et d’escrime ancienne, les enfants pourront assister à plein d’animations. Vente de boissons fraîches et crêpes sur place.

Avec le soutien du Crédit Mutuel.

Venez participer aux journées du patrimoine à travers de nombreuses animations proposées au Château de Bourmont. Démonstration de fauconnerie, de tir à l’arc et d’escrime ancienne.

https://www.chateaudebourmont.com/

Au cours de ce week-end de journées du patrimoine, des visites guidées et une visite libre des extérieurs, du parc et de la chapelle vous seront proposées. Après 7 mois de travaux de sauvegarde, la tour Saint Jean vous ouvre ses portes !

Entre les démonstration de fauconnerie, de tir à l’arc et d’escrime ancienne, les enfants pourront assister à plein d’animations. Vente de boissons fraîches et crêpes sur place.

Avec le soutien du Crédit Mutuel.

dernière mise à jour : 2021-08-20 par