Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire Visite gratuite et commentée des extérieurs en présence des propriétaires. Ce château, édifié au XIIIème siècle était à l’origine construit sur une motte féodale. Implanté stratégiquement sur les bords de Loire, ce château, dont Gilles de Rais fut l’un des propriétaires, a subi de nombreuses reconstructions. Venez découvrir le Château de Blaison ! +33 6 80 58 51 71 Visite gratuite et commentée des extérieurs en présence des propriétaires. Ce château, édifié au XIIIème siècle était à l’origine construit sur une motte féodale. Implanté stratégiquement sur les bords de Loire, ce château, dont Gilles de Rais fut l’un des propriétaires, a subi de nombreuses reconstructions. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

