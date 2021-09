Lussas-et-Nontronneau Lussas-et-Nontronneau Dordogne, Lussas-et-Nontronneau Journées du Patrimoine – Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau Lussas-et-Nontronneau Catégories d’évènement: Dordogne

Journées du Patrimoine – Château de Beauvais
2021-09-18 – 2021-09-19
Lussas-et-Nontronneau
Dordogne

Lussas-et-Nontronneau Dordogne Lussas-et-Nontronneau 3 EUR Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

De 10h à 18h : visite commentée du château des 15ème et 16ème siècles afin de découvrir son histoire, son évolution et en apprendre davantage sur ses restaurations.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des 8 siècles d'histoire du domaine avec les propriétaires.
+33 6 20 31 32 49
3 EUR

dernière mise à jour : 2021-09-03

