Journées du Patrimoine – Chapelle St Cyprien Bressuire, 18 septembre 2021, Bressuire.

Journées du Patrimoine – Chapelle St Cyprien 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Raymond Garand La Chapelle Saint-Cyprien

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire Deux-Sèvres

Visite libre de la chapelle et de sa crypte du XIV ème siècle et de l’installation inédite de Benoït Gillet, artiste plasticien originaire de Nantes qui mêle dessin, sérigraphie et nature.

Pass sanitaire obligatoire

+33 5 49 80 49 86

dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT Bocage Bressuirais