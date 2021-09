Journées du patrimoine – Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux, 18 septembre 2021, Saint-Martin-de-Mieux.

Journées du patrimoine – Chapelle Saint-Vigor 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Martin-de-Mieux Calvados Saint-Martin-de-Mieux

Profitez des journées du patrimoine pour visiter la Chapelle Saint-Vigor, l’œuvre de l’artiste japonais Kyoji Takubo, et l’exposition en cours.

Le tourneur sur bois Jean-Yves Baulin et le sculpteur sur métal Joël Mérienne, artistes de l’exposition, vous proposeront une démonstration de leurs savoirs-faires le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.

+33 2 31 90 17 26

