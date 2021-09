Journées du patrimoine – Chapelle Saint Pierre Penmarch, 18 septembre 2021, Penmarch.

Journées du patrimoine – Chapelle Saint Pierre 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue des Naufragés, Pointe de St Pierre Chapelle de Saint Pierre

Penmarch Finistère

Visite de la chapelle et de l’exposition de peintures et aquarelles de Serge l’Helgouach.

La commune de Penmarc’h compte 4 chapelles.

La petite chapelle de Saint-Pierre est idéalement située entre le Sémaphore et le vieux phare est désormais désaffectée mais abrite des expositions en saison.

Cet édifice date de la fin du XIVe siècle. Cette chapelle est dominée par une tour imposante à l’aspect de forteresse. Elle fut diminuée de moitié vers 1835, lors de la construction de l’ancien phare de Penmarc’h. Solidement bâtie, elle était une défense du port de Saint-Pierre et faisait office de sémaphore-mirador pour prévenir de l’arrivée des pirates et autres Anglais… Elle servit de tour à feu jusqu’à la fin du XVIe siècle. La chapelle fut restaurée en 1843 et la toiture refaite en 1930.

Une entrée se situe au bas de la tour, une autre en accolade donne accès directement à la chapelle. On peut remarquer la petite baie quadrilobée à l’est de la porte.

Visite de la chapelle et de l’exposition de peintures et aquarelles de Serge l’Helgouach.

La commune de Penmarc’h compte 4 chapelles.

La petite chapelle de Saint-Pierre est idéalement située entre le Sémaphore et le vieux phare est désormais désaffectée mais abrite des expositions en saison.

Cet édifice date de la fin du XIVe siècle. Cette chapelle est dominée par une tour imposante à l’aspect de forteresse. Elle fut diminuée de moitié vers 1835, lors de la construction de l’ancien phare de Penmarc’h. Solidement bâtie, elle était une défense du port de Saint-Pierre et faisait office de sémaphore-mirador pour prévenir de l’arrivée des pirates et autres Anglais… Elle servit de tour à feu jusqu’à la fin du XVIe siècle. La chapelle fut restaurée en 1843 et la toiture refaite en 1930.

Une entrée se situe au bas de la tour, une autre en accolade donne accès directement à la chapelle. On peut remarquer la petite baie quadrilobée à l’est de la porte.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par