Combrit Finistère La très charmante chapelle de Sainte-Marine se situe en haut du port avec une vue imprenable.

Dédiée à saint Voran, cette chapelle fut édifiée au XVIe siècle et agrandit au XXe siècle grâce aux pierres d'une église de la région de Concarneau. On peut y voir une statuaire ancienne, des vitraux contemporains ainsi que des ex-voto marins suspendus à la charpente. Visite libre

