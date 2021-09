Journées du patrimoine – Chapelle de la Joie Penmarch, 18 septembre 2021, Penmarch.

Journées du patrimoine – Chapelle de la Joie 2021-09-18 – 2021-09-19 rue de la Joie Chapelle de la Joie

Penmarch Finistère

La superbe chapelle de la Joie située au plus près de la mer est un incontournable située sur le GR34 entre St Pierre et St Guénolé.

Cette chapelle semble bâtie, d’après Fréminville, sur l’emplacement d’un temple païen. Il s’agit d’un édifice de plan rectangulaire avec, au nord, un long et étroit appentis communiquant avec le vaisseau principal par deux portes. La façade est surmontée d’un clocher accosté de deux tourelles d’escalier.

Port du masque obligatoire.

