Reims Marne L’hôtel de Brimont est construit en 1897 par Paul Blondel dans le style Louis XV. Épargné par la Grande Guerre, il est réquisitionné par les Allemands durant l’Occupation, puis par les aides de camp du général Eisenhower. En 1948, l’hôtel est vendu au groupement professionnel des industries du verre et l’architecte Jacques Herbé réalise des aménagements en 1929. En 1959, le ministère de l’Éducation nationale y installe l’internat pour filles du lycée Roosevelt. De 1975 à 2004, il est occupé par des services de l’Académie de Reims.

Racheté par le Champagne Jacquart en 2009, il est remis en état en conservant au maximum la structure et la décoration historiques. VISITES GUIDÉES

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à18 h

Visite du Champagne Jacquart et découverte sensorielle autour de ses cuvées Champagne Jacquart ouvre ses portes pour la première fois et vous propose de découvrir son magnifique hôtel particulier et ses champagnes autour d’une visite guidée et d’un atelier sensoriel inédit. Groupes de 10 personnes pour faciliter l’échange. Réservation obligatoire par téléphone.

Durée : 1 heure. +33 3 26 07 88 40 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

