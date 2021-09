Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Journées du patrimoine – C’est quoi ton blason ? à la Fabrique de la ville Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Journées du patrimoine – C’est quoi ton blason ? à la Fabrique de la ville Saint-Denis, 18 septembre 2021, Saint-Denis. Journées du patrimoine – C’est quoi ton blason ? à la Fabrique de la ville 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 La Fabrique de la Ville 4 rue du Cygne

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Cette année, l’Unité d’archéologie de Saint-Denis et l’association Suivez la Flèche proposent un jeu concours pour réinventer le blason de la ville de Saint-Denis ! action.culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr +33 1 83 72 23 28 https://www.tourisme93.com/les-journees-du-patrimoine-a-saint-denis-93-.html dernière mise à jour : 2021-09-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse La Fabrique de la Ville 4 rue du Cygne Ville Saint-Denis lieuville 48.93564#2.35719