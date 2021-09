Melgven Melgven Finistère, Melgven Journées du patrimoine – Causerie autour des arbres sacrés de Bretagne Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven

Journées du patrimoine – Causerie autour des arbres sacrés de Bretagne Melgven, 19 septembre 2021, Melgven. Journées du patrimoine – Causerie autour des arbres sacrés de Bretagne 2021-09-19 – 2021-09-19

Melgven Finistère L’arbre sacré occupe une place importante dans l’imaginaire collectif breton, mis en valeur par le travail autour des arbres remarquables de Bretagne. A travers plusieurs histoires d’arbres sacrés, Mickaël Jézégou, passionné et connaisseur vous invite à la rencontre avec ce patrimoine végétal singulier.

Suivie d’une balade à la rencontre d’un magnifique if de Melgven.

Evènement organisé par le Service culturel de Melgven.

Chapelle de Bonne-Nouvelle – Melgven / Tout public

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE L’arbre sacré occupe une place importante dans l’imaginaire collectif breton, mis en valeur par le travail autour des arbres remarquables de Bretagne. A travers plusieurs histoires d’arbres sacrés, Mickaël Jézégou, passionné et connaisseur vous invite à la rencontre avec ce patrimoine végétal singulier.

Suivie d’une balade à la rencontre d’un magnifique if de Melgven.

Evènement organisé par le Service culturel de Melgven.

Chapelle de Bonne-Nouvelle – Melgven / Tout public

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Melgven Autres Lieu Melgven Adresse Ville Melgven lieuville 47.94103#-3.82081