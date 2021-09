Journées du patrimoine carbonblanaises Médiathèque de Carbon-Blanc, 18 septembre 2021, Carbon-Blanc.

Journées du patrimoine carbonblanaises

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque de Carbon-Blanc

[JOURNÉES DU PATRIMOINE] Dans le cadre des journées du patrimoine, la Ville et l’Ascjb Carbon-Blanc vous proposent : ? une dictée plaisir le samedi 18 septembre à 9h en visio-conférence ou en présentiel : salle Polyvalente Favols. ?Inscriptions selon les 4 catégories suivantes : Collégiens – Lycéens – Amateurs – Champions. Pour les participants à distance, inscription par courriel jusqu’au 10 septembre : [guy2.hostein@gmail.com](mailto:guy2.hostein@gmail.com), en indiquant son adresse électronique et sa catégorie. En présentiel, inscription au 05 56 06 62 83. ⚠ : Pass sanitaire et masque obligatoire ? un atelier dessin itinérant animé par Adrien Clairet, artiste-architecte-urbaniste-graphiste, le dimanche 19 septembre, départ de la Médiathèque à 9h30 (retour à 12h00). S’aventurer avec l’artiste sur les chemins de Carbon-Blanc, observer la nature « ordinaire », faire une lecture sensible du paysage et découvrir (ou redécouvrir) notre patrimoine, c’est une véritable invitation à l’émerveillement que l’on vous propose ! Tout le matériel de dessin est fourni (dessin et aquarelle). Prévoir : ▶ Chaussures confortables pour la marche. ▶ 1 gourde ou bouteille eau (pour se désaltérer et pour le godet aquarelle). ▶ Pour qui le souhaite, une petite assise pliable pour les étapes.

Médiathèque de Carbon-Blanc 33360 avenue vigneau anglade Carbon-Blanc Gironde



