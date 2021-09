Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Journées du Patrimoine : Café architecture organisé par le CAUE et La Galerie Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Journées du Patrimoine : Café architecture organisé par le CAUE et La Galerie Binic-Étables-sur-Mer, 18 septembre 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Journées du Patrimoine : Café architecture organisé par le CAUE et La Galerie 2021-09-18 13:00:00 – 2021-09-18 Rue Touroux La Galerie

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor • Présentation de l’exposition Bâtir, Habiter, Edifier – Sur réservation

Par l’architecte Dominique Bonnot du projet du « village Renouveau de Beg Meil » qui a associé pour sa conception les plasticiens Véra et Pierre Szekely et l’architecte Henri Mouette. • Introduction à l’histoire de la Villa Caruhel à Etables sur Mer par le conférencier du Musée Mathurin

Méheut. Inscriptions : 50 places sur réservation – lagalerie@besurmer.fr lagalerie@besurmer.fr • Présentation de l’exposition Bâtir, Habiter, Edifier – Sur réservation

Par l’architecte Dominique Bonnot du projet du « village Renouveau de Beg Meil » qui a associé pour sa conception les plasticiens Véra et Pierre Szekely et l’architecte Henri Mouette. • Introduction à l’histoire de la Villa Caruhel à Etables sur Mer par le conférencier du Musée Mathurin

Méheut. Inscriptions : 50 places sur réservation – lagalerie@besurmer.fr dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Rue Touroux La Galerie Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.62727#-2.83559