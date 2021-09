Bussières Bussières Bussières, Loire Journées du patrimoine Bussières Bussières Catégories d’évènement: Bussières

Journées du patrimoine Bussières, 18 septembre 2021, Bussières. Journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée du tissage et de la soierie 125 Place Vaucanson

Bussières Loire Bussières Plongez dans le monde fabuleux du cosplay et de la culture manga au cours d’ateliers/démonstrations avec Chimeral (cosplay), Enigmael (papercraft), Marion Bo’art (dessins manga) et Fabien Bosc (accessoires en impression 3D). info@museedutissage.com +33 4 77 27 33 95 http://www.museedutissage.com/ dernière mise à jour : 2021-09-09 par

