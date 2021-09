Boullarre Boullarre Boullarre, Oise Journées du Patrimoine Boullarre Boullarre Catégories d’évènement: Boullarre

Oise

Journées du Patrimoine Boullarre, 18 septembre 2021, Boullarre. Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Boullarre Oise Boullarre Rendez-vous le samedi 18 septembre à Boullare à l’occasion des Journées du Patrimoine. Au programme, le samedi exclusivement : À 16h00 : concert à l’église par Anne Goniaux Pass sanitaire requis Informations par mail à l’adresse suivante : mairie.boullarre@gmail.com Rendez-vous le samedi 18 septembre à Boullare à l’occasion des Journées du Patrimoine. Au programme, le samedi exclusivement : À 16h00 : concert à l’église par Anne Goniaux Pass sanitaire requis Informations par mail à l’adresse suivante : mairie.boullarre@gmail.com mairie.boullarre@gmail.com Rendez-vous le samedi 18 septembre à Boullare à l’occasion des Journées du Patrimoine. Au programme, le samedi exclusivement : À 16h00 : concert à l’église par Anne Goniaux Pass sanitaire requis Informations par mail à l’adresse suivante : mairie.boullarre@gmail.com Sylvain Larose dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Boullarre, Oise Autres Lieu Boullarre Adresse Ville Boullarre lieuville 49.12993#3.00383