Journées du Patrimoine 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-11 11:30:00

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart Visite guidée du quartier de Parlementia à Bidart, animée par Eric Cron – chef du service Patrimoine et Inventaire Région Nouvelle-Aquitaine.

Durée de la visite 1h30. Réservation obligatoire. Port du masque obligatoire.

Groupes limités à 30 personnes. Traditionnellement considéré comme le quartier des pêcheurs, en raison de la présence du port dans l’estuaire de l’Uhabia, ce secteur connut de tout temps de profondes mutations. L’accroissement de la population au cours du XVIe siècle aboutit ainsi au siècle suivant à la création de la paroisse de Guéthary qui fut donc détachée de celle de Bidart. Si chacun possédait son port de pêche, la chapelle Saint-Joseph était selon la tradition le lieu de réunion commun entre les pêcheurs des deux villages.

