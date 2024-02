Journées du Patrimoine Place Sauveur Atchoarena Bidart, samedi 21 septembre 2024.

Au plein cœur des Fêtes d’Automne, le samedi 17 et dimanche 18 septembre vous découvrirez ou redécouvrirez les frontons de notre ville. On croit les connaître, on les croise dans notre quotidien, mais chacun d’entre-eux dispose de son histoire, de sa personnalité et cultive parfois ses mystères.

Lors des journées du patrimoine une visite commentée des 3 frontons du centre-bourg est organisée. Elle est gratuite et sur inscription.

Enfin, on ne peut pas parler fronton sans évoquer la pelote basque et ses composantes. Le samedi 17 septembre à 11 h, une rencontre d’artisans est organisée à la bibliothèque Toki-Toki. Patxi et Jon Tambourindéguy d’Ona Pilota vont vous partager leurs secrets de fabrication des chisteras et pelotes. Un moment rare et interactif au plus près des instruments qui font la richesse et la particularité de ce sport.

Visite du fronton du Camping de la plage à 9h. .

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

