Journées du Patrimoine Biarritz, 18 septembre 2021, Biarritz.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Square d’Ixelles Office du tourisme

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

“Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine” : tel est le thème de cette 38e édition : des

traces du Second Empire à la Chapelle Impériale aux maquettes d’architecture abstraites et ludiques dans les Jardins de la Villa Natacha, du coeur de ville vu de toits-terrasses au Port des Pêcheurs dévoilant ses crampottes, des balades accompagnées à pied ou à vélo aux visites guidées à l’intérieur des sites, les différents acteurs culturels locaux se mobilisent dans de multiples lieux pour accueillir et sensibiliser le public à la richesse patrimoniale qui l’entoure.

Un temps fort culturel accessible au plus grand nombre, laissez-vous guider !

