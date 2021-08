Journées du Patrimoine Betz-le-Château, 18 septembre 2021, Betz-le-Château.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Betz-le-Château Indre-et-Loire Betz-le-Château

Visite guidée et commentée des extérieurs du château médiéval, de sa salle de guet, du sommet d’une de ses tours, des oubliettes et de ses souterrains (important réseau de refuge, souterrain de fuite et souterrain d’habitat).

Accès libre au parc, boissons, tartes, gâteaux, …, produits du terroir en vente.

Souterrains uniques, sur 3 niveaux, plusieurs centaines de mètres de découverte. Visites sur réservation par téléphone ou sur place.

chateaudebetz@gmail.com +33 6 71 03 95 39 http://souterrainsdebetzlechateau.com/

dernière mise à jour : 2021-08-09 par