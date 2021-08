Journées du patrimoine Beaumont-Village, 18 septembre 2021, Beaumont-Village.

Journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Beaumont-Village Indre-et-Loire Beaumont-Village

Visite guidée historique de l’église du XII ième, sa déconstruction, la construction de l’église moderne, les hommes qui ont œuvrés à cette impensable aventure et les fresques et les peintures nouvelles le samedi à 10h, 11h15 et 14h30.

Visite libre le dimanche.

