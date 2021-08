JOURNÉES DU PATRIMOINE : BALADE “PAYSAGES URBAINS” Péret, 19 septembre 2021, Péret.

Péret Hérault Péret

À 10 h au départ de la Cave coopérative, le CAUE 34 vous convie à la balade “Paysages Urbains”, des franges urbaines au cœur de bourg pour aborder plusieurs points : l’implantation et les transformations historiques, l’histoire “urbaine” et son évolution, la question des espaces publics et des composantes (eau, activités commerciales, etc…). Après la balade, échanges autour du Griffe sur le devenir des centres de village, et apéritif offert par la Mairie.

+33 4 67 96 09 41

