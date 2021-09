Melgven Melgven Finistère, Melgven Journées du patrimoine – Balade patrimoine (8 km) Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven

Journées du patrimoine – Balade patrimoine (8 km) Melgven, 19 septembre 2021, Melgven. Journées du patrimoine – Balade patrimoine (8 km) 2021-09-19 – 2021-09-19

Melgven Finistère Au fil d’une promenade sur les chemins de Melgven, découvrez-en plus sur la voie romaine avec Florence Delneufcourt (de l’association HPPR) et sur la fontaine de Penfeutenn avec Jean-Pierre Le Baccon (professeur d’Histoire).

Evènement organisé par le Service culturel de Melgven.

RDV place du Grand Chêne à Melgven – Public adulte

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Au fil d’une promenade sur les chemins de Melgven, découvrez-en plus sur la voie romaine avec Florence Delneufcourt (de l’association HPPR) et sur la fontaine de Penfeutenn avec Jean-Pierre Le Baccon (professeur d’Histoire).

Evènement organisé par le Service culturel de Melgven.

RDV place du Grand Chêne à Melgven – Public adulte

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Melgven Autres Lieu Melgven Adresse Ville Melgven lieuville 47.90689#-3.83504