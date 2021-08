Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Journées du Patrimoine – balade “Les choses de l’air” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Journées du Patrimoine – balade “Les choses de l’air” Niort, 18 septembre 2021, Niort. Journées du Patrimoine – balade “Les choses de l’air” 2021-09-18 – 2021-09-18 Avenue de Limoges Aérodrome Niort-Marais poitevin

Niort Deux-Sèvres Avec Olivier Dupont, responsable de l’aérodrome Niort-Marais poitevin et la troupe de comédiens “Ateliers du Baluchon”.

découvrir l’aérodrome et son histoire. Le 18 septembre 2021, à 14h, 15h15 et 16h30. Durée : 45 mn. Gratuit sur inscription obligatoire au 05.49.24.50.35. +33 5 49 24 50 35 Avec Olivier Dupont, responsable de l’aérodrome Niort-Marais poitevin et la troupe de comédiens “Ateliers du Baluchon”.

