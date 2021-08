JOURNÉES DU PATRIMOINE : BALADE CONTÉE Clermont-l’Hérault, 19 septembre 2021, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

À 16 h au départ de la bibliothèque Max Rouquette, la conteuse Françoise Cadène vous contera l’histoire de Clermont à travers ses rues et monuments, du quartier du Pioch jusqu’au château… Se munir de bonnes chaussures, d’eau, d’un chapeau et si possible d’un siège pliant portable.

+33 4 67 96 42 53

