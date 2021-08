Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Journées du Patrimoine – balade “Biodiversité et patrimoine bâti” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Journées du Patrimoine – balade “Biodiversité et patrimoine bâti” Niort, 18 septembre 2021, Niort. Journées du Patrimoine – balade “Biodiversité et patrimoine bâti” 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 17:00:00

Lors d'une balade dans le centre-ville, accompagné par un architecte et un ornithologue, venez découvrir les oiseaux et le bâti auquel ils sont inféodés pour nicher : de l'hirondelle de fenêtre au faucon crécerelle en passant par les moineaux et les mésanges. Sur inscription obligatoire à mission.biodiversite@mairie-niort.fr (jauge limitée).

