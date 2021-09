Tourch Tourch Finistère, Tourch Journées du Patrimoine – Balade aux abords de l’Aven Tourch Tourch Catégories d’évènement: Finistère

Tourch Finistère Tourch La mairie de Tourc’h organise une balade aux abords de l’Aven. Cette balade sera agrémentée de commentaires par Florence Delneufcourt de l’association HPPR et par un expert animalier de la Fédération de la Chasse.

Balade de 8kms (environ 2h). Rdv à 14h devant la mairie de Tourc’h.

Inscription conseillée au 06.87.92.23.50.

