Journées du patrimoine – Balade à vélo et taille de pierre Uzeste, 18 septembre 2021, Uzeste.

Journées du patrimoine – Balade à vélo et taille de pierre 2021-09-18 – 2021-09-19

Uzeste Gironde

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE

Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Rendez-vous à la halte piste cyclable, près de l’ancienne voie ferroviaire

Démonstration et initiation à la taille de pierre et explication des particularités de ce métier.

BALADE A VÉLO : DE ROUE EN ROUE

Dimanche uniquement, de 16h30 à 17h30

Au départ d’Uzeste, avec votre vélo, sur l’ancienne voie de chemin de fer.

Vous relierez Uzeste à Villandraut, où il vous sera évoqué l’histoire de la gare de Villandraut sous la résistance.

16h30 : Trajet à vélo (départ Uzeste Grande du cimetière D222).

17h00 : Évocation (gare de Villandraut).

+33 5 56 63 68 00

