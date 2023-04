Journées du Patrimoine: Bagnoles en 360°

Journées du Patrimoine: Bagnoles en 360°, 16 septembre 2023, . , , Journées du Patrimoine: Bagnoles en 360°

2023-09-16 10:00:00 – 2023-09-16 10:45:00 . Top chrono ! une présentation de Bagnoles de l’Orne en 30 min, lors d’un 360° au bord du lac. Une formule permettant à chacun de découvrir les sites emblématiques de la station, au cours de laquelle les guides ne manqueront pas de vous orienter vers d’autres sites et vous chuchoter quelques secrets bagnolais. Durée: 45min. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : facile

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

(mini. 4 personnes / max 20) Top chrono ! une présentation de Bagnoles de l’Orne en 30 min, lors d’un 360° au bord du lac. Une formule permettant à chacun de découvrir les sites emblématiques de la station, au cours de laquelle les guides ne manqueront pas de vous orienter vers d’autres sites et vous chuchoter quelques secrets bagnolais. Durée: 45min. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : facile

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

(mini. 4 personnes / max 20) dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville