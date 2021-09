Journées du Patrimoine aux Jardins du Manoir d’Eyrignac Salignac-Eyvigues, 18 septembre 2021, Salignac-Eyvigues.

Journées du Patrimoine aux Jardins du Manoir d’Eyrignac 2021-09-18 – 2021-09-19

Salignac-Eyvigues Dordogne Salignac-Eyvigues

6.5 6.5 EUR Ensemble familial exceptionnel des XVIIe et XVIIIe siècles, Eyrignac appartient à la même famille depuis 500 ans. Le manoir se tient au cœur de jardins exceptionnels, labellisés “Jardins Remarquables” en 2004. Ces jardins présentent 300 topiaires d’ifs, de buis, de charmes et de lierres, de véritables sculptures végétales façonnées par la taille manuelle, des tapis de gazon, des fontaines, des bassins, une roseraie et des jardins de fleurs et de légumes qui composent le jardin français et les jardins champêtres ainsi que les sentiers botaniques du domaine.

Exceptionnellement, pour les Journées du Patrimoine, l’intégralité des tapis de gazon choyés par nos jardiniers sera ouverte au public qui pourra les fouler pieds-nus pour en apprécier la douceur.

Marcher pieds-nus dans le gazon est une sensation source de nombreux plaisirs : détente, souvenirs, retour en enfance…

+33 5 53 28 99 71

