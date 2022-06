JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX JARDINS DES RENAUDIES Colombiers-du-Plessis, 17 septembre 2022, Colombiers-du-Plessis.

Colombiers-du-Plessis 53120 Colombiers-du-Plessis Mayenne

4 EUR Visite commentée à 11h dimanche. Visite libre avec support le reste du temps.

L’ancien corps de ferme abrite, la maison du 19e siècle, le four à pain et le matériel agricole d’autrefois. Samedi et dimanche, visite libre de l’écomusée et du parc floral.

Avec sa grande diversité de plantes, arbres et arbustes, le parc à l’anglaise se découvre au travers du cheminement : plan de visite à l’accueil.

Pour finir sur une note ludique, le labyrinthe de maïs propose son parcours d’un hectare pour une heure au moins de détente : les grands apprécient tout autant que les petits.

Exposition de peintures. Jeux. Salon de thé les après-midis.

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir les Jardins des Renaudies à prix réduit. Vous pouvez ainsi vous promener dans le parc floral, visiter l’écomusée et passer un moment ludique dans le labyrinthe de maïs.

contact@jardinsdesrenaudies.fr +33 2 43 08 02 08 http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

