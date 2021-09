Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles, Orne Journées du Patrimoine – Autour du rail Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Journées du Patrimoine – Autour du rail Bretoncelles, 18 septembre 2021, Bretoncelles. Journées du Patrimoine – Autour du rail 2021-09-18 – 2021-09-19

Exposition de réseaux de modélisme à l'Espace Abbé Fret samedi et dimanche de 10h à 18h : trains miniatures, gares, passerelles, passages à niveaux ; cartes postales sur l'histoire du rail à Bretoncelles. Visite conférence au départ de l'église samedi et dimanche à 11 heures : l'histoire de la gare de Bretoncelles, 1ère gare de l'Orne mise en service en 1857, et de sa passerelle (durée 1h30).

+33 6 87 41 02 44

dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Autres Lieu Bretoncelles Adresse Ville Bretoncelles lieuville 48.4319#0.88823