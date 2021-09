Journées du patrimoine autour de Rabastens Rabastens-de-Bigorre, 18 septembre 2021, Rabastens-de-Bigorre.

Journées du patrimoine autour de Rabastens 2021-09-18 – 2021-09-19

Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Rabastens-de-Bigorre

Déjà 38 ans que se déroulent ces journées qui mettent chaque année le patrimoine à l’honneur et nous permettent de découvrir des sites méconnus.

Au programme sur Rabastens et dans les villages aux alentours

Rabastens-de-Bigorre

Visite libre de l’église Saint-Louis de 8h à 18h tout le weekend.

Visite accompagnée « Les Têtes en l’Air” avec Agathe de l’office du tourisme Cœur Sud-Ouest. Samedi 11h & 16h.

Elle vous propose de partager avec elle sa passion pour l’histoire et l’architecture ainsi que le fruit de ses découvertes au gré d’une balade conviviale dans notre village. Têtes en l’air et sourires aux lèvres, Agathe vous fera voir votre bastide autrement et notamment redécouvrir les réclames publicitaires populaires des XIX et XXèmes siècles.

Les pré-réservations sont conseillées au 05 62 08 26 60.

Sarriac-Bigorre

Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption de 14h à 17h samedi et de 10h à 12h et de 14h à 17h dimanche.

Visite guidée du parcours de découverte du village. Samedi de 14h à 17h, dimanche de 09h30 à 12h et de 14h à 17h.

dernière mise à jour : 2021-09-09 par