Journées du Patrimoine au Prieuré St Etienne Guer

Morbihan

2023-09-16 14:30:00 – 2023-09-17 18:00:00 Guer

Morbihan Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Prieuré Saint Etienne. La chapelle vous ouvre ses portes pour la dernière fois de l’année. contact@leslandes.bzh +33 2 97 93 26 74 http://www.centreleslandes.com/ Guer

