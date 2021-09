Falaise Falaise Calvados, Falaise Journées du Patrimoine au Musée des Automates Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise

Journées du Patrimoine au Musée des Automates Falaise, 18 septembre 2021, Falaise. Journées du Patrimoine au Musée des Automates 2021-09-18 13:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 Musée des Automates Boulevard de la Libération

Falaise Calvados Visites guidées de la collection pour les secrets de fabrication des automates et l’envers du décor (30 min).

Visite libre du musée et sa collection unique de 300 Automates qui retrouvent leurs gestes d’autrefois dans les rues reconstituées de Paris de 1920 à 1950.

Exposition « rêves d’Automates » avec livret pédagogique. Visites guidées de la collection pour les secrets de fabrication des automates et l’envers du décor (30 min).

Visite libre du musée et sa collection unique de 300 Automates qui retrouvent leurs gestes d’autrefois dans les rues reconstituées de Paris… +33 2 31 90 02 43 https://www.automates-avenue.fr/images/Animations/Programme%20Journ%C3%A9es%20Europ%C3%A9ennes%20du%20Patrimoine%202021%20du%20Mus%C3%A9e%20des%20Automates%20de%20Falaise.pdf Visites guidées de la collection pour les secrets de fabrication des automates et l’envers du décor (30 min).

Visite libre du musée et sa collection unique de 300 Automates qui retrouvent leurs gestes d’autrefois dans les rues reconstituées de Paris de 1920 à 1950.

Exposition « rêves d’Automates » avec livret pédagogique. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Falaise Autres Lieu Falaise Adresse Musée des Automates Boulevard de la Libération Ville Falaise lieuville 48.89568#-0.19815