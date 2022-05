Journées du patrimoine au Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front, 17 septembre 2022, Couze-et-Saint-Front.

Journées du patrimoine au Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front

2022-09-17 – 2022-09-18

Couze-et-Saint-Front 24150

Visite guidée et atelier papier : venez découvrir ce moulin papetier de la fin du Moyen-âge et découvrez la fabrication artisanale du papier lors d’une visite guidée participative et fabriquez votre propre feuille de papier (votre participation sera reversée pour une action de sauvegarde du patrimoine sur un de nos sites).

INFOS PRATIQUES :

Tarif unique 5 € / gratuit – 12 ans

Horaires d’ouverture : Samedi : 14h00 – 18h00 & Dimanche : 10h00 – 18h00

Au Fil du temps

Couze-et-Saint-Front

dernière mise à jour : 2022-04-22 par